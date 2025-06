Infortunio Bremer c’è la data del ritorno in campo | ecco il piano dello staff medico della Juventus Novità sul rientro del difensore brasiliano

Infortunio Bremer: ultime novità sul suo rientro in campo e il piano dello staff medico della Juventus. Dopo una fase di recupero, il difensore brasiliano si prepara a tornare in forma, anche se non prenderà parte al Mondiale per Club. La sua presenza nello spogliatoio è fondamentale per il morale della squadra, e lo staff sanitario ha delineato un percorso preciso per garantirne il pieno recupero. Restate sintonizzati per scoprire quando potrà tornare a darci battaglia!

Infortunio Bremer, c’è la data del ritorno in campo. Ultime novità sul rientro del difensore bianconero che non giocherà il Mondiale per Club. La Juventus ha deciso: Gleison Bremer volerà con la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il difensore brasiliano non scenderà in campo, ma la sua presenza nello spogliatoio viene considerata determinante anche per il morale del gruppo. Lo staff medico e tecnico dei bianconeri ha già stabilito la tabella di marcia: nessun rischio per il Mondiale, perché il vero obiettivo è la prima giornata di campionato e quindi Juventus- Parma del weekend del 23-24 agosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, c’è la data del ritorno in campo: ecco il piano dello staff medico della Juventus. Novità sul rientro del difensore brasiliano

