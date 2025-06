Indy il gatto che si riempie di liquido e rischia di scoppiare Raccolta fondi per aiutarlo

Ciao, lui è Indy, un gatto di colonia che ha bisogno del nostro aiuto. La sua pancia si gonfia pericolosamente di liquido, rischiando di scoppiare senza intervento tempestivo. Ogni due giorni, con sacrificio, ci rivolgiamo al veterinario per alleviare il suo dolore, ma ora l’emergenza diventa ancora più urgente. Per salvarlo, abbiamo avviato una raccolta fondi: ogni contributo è un passo verso una vita più sicura e serena per Indy.

Ciao, lui è Indy, un gatto di colonia, lo abbiamo portato a casa solo perché abbiamo notato che la sua pancia si gonfia e riempie di liquido fino a scoppiare e se non interveniamo ogni 2 giorni al massimo, il veterinario agisce per aspirare il liquido (a spese nostre), ma ogni volta che si.

In questa notizia si parla di: Liquido Indy Gatto Riempie

