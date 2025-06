India esplosione e incendio su nave al largo del Kerala

Un grave incidente marittimo scuote le coste del Kerala, India: una potente esplosione e un incendio a bordo della nave portacontainer MV Wan Hai 503, battente bandiera di Singapore, hanno messo in allerta le autorità. Mentre 18 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo, quattro sono ancora dispersi, suscitando preoccupazione e un pesante intervento delle forze di soccorso. La vicenda si sta sviluppando in un clima di incertezza che richiede attenzione immediata.

Un’ esplosione e un conseguente incendio sono stati segnalati lunedì a bordo di una nave portacontainer battente bandiera di Singapore al largo della costa del Kerala, nell’ India meridionale. Dei 22 membri dell’equipaggio a bordo della MV Wan Hai 503, 18 hanno abbandonato la nave con l’aiuto della Marina indiana e della Guardia Costiera, mentre quattro sono dispersi, ha dichiarato il comandante Amit Uniyal in un comunicato. Uno dei membri dell’equipaggio soccorso ha riportato ferite gravi. La nave, lunga 270 metri, era partita da Colombo il 7 giugno e avrebbe dovuto arrivare a Mumbai, in India, lunedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, esplosione e incendio su nave al largo del Kerala

In questa notizia si parla di: Nave India Esplosione Incendio

India, nave con carico pericoloso naufraga a largo Kerala: stato di allerta - Una nave container, la MSC ELSA 3, battente bandiera liberiana e carica di merci pericolose, è naufragata al largo delle coste del Kerala, in India.

Incendio a bordo di un cargo nell'Oceano Indiano: 40 container in acqua, equipaggio in salvo - Un incendio è divampato sulla nave cago Wan Hai 503, battente bandiera di Singapore e diretta a Mumbai, a circa 140 chilometri dalla costa dello stato meridionale indiano del Kerala. Leggi su repubblica.it

India, esplosione e incendio su nave al largo del Kerala: imponente la colonna di fumo - (LaPresse) Un'esplosione e un conseguente incendio sono stati segnalati lunedì a bordo di una nave portacontainer battente bandiera di Singapore ... Leggi su stream24.ilsole24ore.com

Portacontainer di Singapore in fiamme al largo dell'India del Sud - Una nave portacontainer battente bandiera di Singapore ha preso fuoco al largo della costa meridionale dell'India ... Leggi su msn.com