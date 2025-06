Indagine Swg per 81% italiani grandi marche sono motore di sviluppo

(Adnkronos) – L'81% degli italiani riconosce alle marche più note un impatto positivo dell'attività sull'economia e le considera motori di sviluppo, occupazione e innovazione. È quanto emerge da un'indagine promossa da Centromarca in collaborazione con Swg, presentata in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano. Inoltre, Il 71% degli italiani pensa .

