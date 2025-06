Incontro Il coraggio dell' ovvio Sicilia ma quando cresci?

in cui l’innovazione diventa il motore del cambiamento. Quando si cresce, si ha il potere di trasformare le sfide in opportunità, dimostrando che il coraggio di affrontare l’ovvio può svelare un futuro più brillante e sostenibile per la Sicilia. È giunto il momento di abbracciare questa visione e di costruire insieme un nuovo capitolo di sviluppo.

In un tessuto economico statico e a bassa produttività, l’innovazione non è un lusso: è una necessità sistemica. La tappa catanese del tour nazionale Il Coraggio dell’Ovvio, promosso dall’associazione Drin Drin, punta i riflettori sulla possibilità concreta di costruire in Sicilia un ecosistema. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Incontro "Il coraggio dell'ovvio, Sicilia, ma quando cresci?"

