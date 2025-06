Incontri e presentazioni letterarie al Polisportivo Monti per la rassegna dedicata a sport e benessere Sottolineature

Se sei appassionato di sport, cultura e benessere, non puoi perdere gli incontri letterari al Polisportivo Monti. La rassegna "Sottolineature" promuove un dialogo tra parole e movimento, evidenziando come lo sport possa essere un potente veicolo di crescita personale e sociale. Un’occasione unica per scoprire storie coinvolgenti e approfondire il ruolo dello sport nella nostra vita quotidiana. Partecipa anche tu e lasciati ispirare!

La Uisp Forlì-Cesena, grazie al sostegno del Comune di Forlì e del comitato di quartiere Cava-Villanova dĂ il via a un nuovo ciclo di incontri culturali dal titolo "Sottolineature", eventi pensati a esplorare le molteplici sfaccettature dello sport come strumento di aggregazione, crescita. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Incontri e presentazioni letterarie al Polisportivo Monti per la rassegna dedicata a sport e benessere "Sottolineature"

