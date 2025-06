Inclusione e crescita | con Cappuccetto Rosso c’è un finale alternativo

Incentrato su una rivisitazione originale della celebre fiaba, “Cappuccetto Rosso - Un finale diverso è sempre possibile” promuove inclusione, creatività e partecipazione attiva. Questa collaborazione tra Gimnall e Labirinto cooperativa sociale invita il pubblico a scoprire un nuovo modo di interpretare le storie, incoraggiando il dialogo e lo scambio di idee. Un finale alternativo che apre orizzonti di crescita e condivisione, dimostrando come la diversità possa arricchire ogni narrazione.

Promuovere inclusione, creatività e partecipazione attiva attraverso un momento di crescita, scambio e condivisione. È questo l’obiettivo della collaborazione tra Gimnall e Labirinto cooperativa sociale, in occasione della rappresentazione di “ Cappuccetto Rosso - Un finale diverso è sempre possibile“, saggio di fine anno del settore danza della società, in scena oggi alle 20,30 al Teatro Sperimentale di Pesaro. Incentrato su una rivisitazione originale del classico “Cappuccetto Rosso“, il saggio affronta con sensibilità e profondità tematiche di grande rilevanza sociale come il bullismo. Allo stesso tempo lo spettacolo vuole incoraggiare ragazze e ragazzi a superare determinati stereotipi, credendo in se stessi e andando oltre le apparenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inclusione e crescita: con Cappuccetto Rosso c’è un finale alternativo

