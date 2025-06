Incinta di 7 mesi la cantante si è raccontata a Verissimo | Ora so chi sono

La scena musicale italiana si arricchisce di un’emozione speciale: Alessandra Amoroso, incinta di sette mesi, ha conquistato il cuore di tutti a Verissimo con il suo sorriso radioso e il pancione in bella mostra. In un abito scintillante che celebra questa nuova vita, la cantante salentina si rivela più autentica e felice che mai. La sua gioia contagiosa ci ricorda che ogni capitolo può essere il più bello. E ora, scopriamo insieme cosa ha condiviso...

L a cantante salentina on ha mai brillato così tanto come in questi ultimi mesi. Alessandra Amoroso, incinta di sette mesi, si è presentata nello studio di Verissimo con una tuta che esalta il suo pancione e un sorriso che dice tutto: «C’è una mini-me nella mia pancia con cui continuo a lavorare». Alessandra Amoroso: il primo look dopo l’annuncio della gravidanza è tempestato di paillettes X Alessandra Amoroso: io mamma felice a 39 anni. La sua è un’immagine che racconta perfettamente questo momento magico della sua vita, dove maternità e carriera si fondono in un equilibrio perfetto. La piccola Penelope Maria nascerà a inizio settembre, e la futura mamma non potrebbe essere più felice. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Incinta di 7 mesi, la cantante si è raccontata a Verissimo: «Ora so chi sono»

In questa notizia si parla di: Mesi Incinta Cantante Verissimo

Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni - Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

Alessandra Amoroso: «C'è una mini-me nella mia pancia. Sono felice di diventare mamma a 39 anni. Il mio compagno è sempre al mio fianco» - È finita un'altra stagione di Verissimo, ma Silvia Toffanin non abbandona il proprio pubblico fino al momento di andare in vacanza. Leggi su msn.com

Le anticipazioni e gli ospiti di Verissimo-Le Storie: le novità di sabato e domenica - Dopo l'ultima puntata andata in onda la scorsa domenica, Silvia Toffanin ha deciso di continuare ... Leggi su msn.com

Alessandra Amoroso col pancione al settimo mese non si ferma un attimo: la cantante in giro per l'Italia tra concerti e dolce attesa, foto - Alessandra Amoroso col pancione al settimo mese non si ferma un attimo: la cantante in giro per l'Italia tra concerti e dolce attesa, foto ... Leggi su gossip.it