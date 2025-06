Incidente tra scooter e mezzo pesante sulla SR73 | ferito un minorenne

Un grave incidente sulla SR73 ad Arezzo: uno scooter e un mezzo pesante si sono scontrati all’incrocio con Viale Fratelli Rosselli, causando il ferimento di un minorenne. Alle ore 18:01, il 118 della ASL TSE è intervenuto prontamente, inviando automedica, ambulanza e forze dell’ordine per gestire la scena e le operazioni di soccorso. Un minorenne, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

È stato attivato alle ore 18:01 il 118 della ASL TSE per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Regionale 73, all’incrocio con viale Fratelli Rosselli, ad Arezzo. Nell’impatto sono rimasti coinvolti uno scooter e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Un minorenne, rimasto ferito nell’incidente, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente tra scooter e mezzo pesante sulla SR73: ferito un minorenne

In questa notizia si parla di: Incidente Scooter Mezzo Pesante

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

Cade dallo scooter per il forte vento e viene investito da un camion: 49enne è grave - L’ennesimo incidente sulla strada regionale Eridania, ieri pomeriggio, verso le 14, ha coinvolto una mezzo pesante e uno scooter. Leggi su ilgazzettino.it

Incidente a Gropello Cairoli, con lo scooter si schianta contro un trattore: morto Antonio Sacco, 68 anni - Il centauro non è riuscito ad evitare lo scontro, perché nella sua visuale il mezzo pesante era «coperto» da un ... Leggi su milano.corriere.it

Guida ubriaco in una gara tra auto, in sorpasso travolge uno scooter e uccide il 63enne Luigino Tognin: 22enne arrestato per omicidio stradale - Ieri sera alle 22 circa sulla strada provinciale 8 nel Comune di Sant’Elena un motociclista 63enne del luogo ... Leggi su ilgazzettino.it