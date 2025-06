Incidente tra scooter e asfaltatrice feriti uomo e operaio

Un incidente choc a Viterbo scuote la tranquillità cittadina: uno scooter e una macchina asfaltatrice semovente si sono scontrati in via Brenta, causando due feriti delicatamente soccorsi all'ospedale Santa Rosa. La dinamica dell'incidente, avvolta nel mistero, solleva interrogativi sulle cause e sulla sicurezza stradale.

Incidente tra uno scooter e una macchina asfaltatrice semovente in via Brenta a Viterbo. È successo intorno alle 12:30 di lunedì 9 giugno, con un bilancio di due feriti, entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Rosa. Ancora da chiarire le cause e la dinamica di quanto accaduto.

In questa notizia si parla di: Incidente Scooter Asfaltatrice Feriti

