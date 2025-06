Incidente tra due auto a Marcianise una si ribalta e finisce in bilico contro una ringhiera | un ferito

Un grave incidente a Marcianise ha scosso il pomeriggio, con una vettura che si è ribaltata e si è fermata in bilico contro una ringhiera, lasciando un ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, estrapolando l’automobilista dalle lamiere accartocciate. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda, che ha messo in apprensione la comunità.

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi: sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito dalle lamiere della propria automobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

