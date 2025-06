Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a Montalenghe | auto si schianta contro un camion di cantiere e prende fuoco tratta chiusa

Un drammatico incidente questa mattina lungo l'autostrada Torino-Aosta, nel comune di Montalenghe. Un'auto si è scontrata violentemente contro un camion di cantiere e ha preso fuoco, costringendo alla chiusura temporanea del tratto. La scena, ancora sotto shock, evidenzia la pericolosità delle opere in corso e la necessità di maggiore attenzione. Le autorità sono intervenute prontamente, ma i dettagli sui feriti sono ancora da confermare.

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 9 giugno 2025, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco in direzione della Vallée. Un'auto si è schiantata contro un camion che segnalava un cantiere stradale sul territorio comunale di Montalenghe, dopodiché ha preso fuoco. Il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Montalenghe: auto si schianta contro un camion di cantiere e prende fuoco, tratta chiusa

In questa notizia si parla di: Incidente Autostrada Torino Aosta

Incidente in autostrada, si ribalta un furgone: un ferito - Un incidente si è verificato sull'Autosole poco dopo le 15, quando un furgone si è ribaltato all'altezza del Cortile San Martino.

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: scontro tra due auto, tratta chiusa https://ift.tt/Osp7H3z https://ift.tt/0nEAs1y Partecipa alla discussione

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: scontro tra due auto, tratta chiusa - Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 20 maggio 2025, sull'autostrada Torino- Leggi su torinotoday.it

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Quassolo: tamponamento tra auto e furgone in galleria, traffico bloccato - Traffico difficoltoso nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio 2025, sull'autostrada Torino- Leggi su torinotoday.it

Scontro tra quattro veicoli, code sull'autostrada A5 Torino-Aosta - Quattro veicoli si sono scontrati per cause ancora da accertare e al momento occupano l'intera carreggiata di marcia in ... Leggi su rainews.it