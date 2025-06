Incidente sull' A7 e maxi coda | conseguenze su tutte le autostrade genovesi

Una giornata di caos sulle autostrade genovesi: un incidente sull'A7 prima di Bolzaneto ha scatenato una maxi coda in direzione Milano, provocando notevoli disagi per i pendolari. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave dal punto di vista sanitario, e la situazione sembra ora sotto controllo. Tuttavia, l'episodio evidenzia ancora una volta quanto le tratte autostradali possano influenzare la mobilità quotidiana. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come affrontare queste emergenze.

Una nuova mattinata difficile in autostrada a causa di un incidente con conseguente maxi coda. Lo scontro è avvenuto sull'A7 prima di Bolzaneto, in direzione Milano e, se dal punto di vista sanitario non ci sono state fortunatamente conseguenze importanti e l'incidente è considerato risolto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Incidente sull'A7 e maxi coda: conseguenze su tutte le autostrade genovesi

