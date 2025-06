Incidente sull' A7 e maxi coda | conseguenze per più di 20 km su tutte le autostrade genovesi

Una mattinata nera sulle autostrade genovesi: un grave incidente sull'A7 prima di Bolzaneto ha causato una maxi coda di oltre 20 km in direzione Milano. Sebbene non ci siano state conseguenze sanitarie gravi, il traffico congestionato sta mettendo a dura prova i nervi dei pendolari e delle auto in transito. La viabilità sta lentamente tornando alla normalità , ma l’episodio ci ricorda quanto sia importante mantenere sempre alta l’attenzione alla guida.

© Genovatoday.it - Incidente sull'A7 e maxi coda: conseguenze per più di 20 km su tutte le autostrade genovesi

