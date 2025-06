Incidente sul raccordo tra l’A1 e l’A3 | Giovanni Cardone muore a 27 anni per evitare pedone

Un tragico incidente ha scosso la notte tra i raccordi autostradali A1 e A3, tra San Giorgio a Cremano e Ponticelli. Giovanni Cardone, giovane di 27 anni di Torre del Greco, ha perso la vita nel tentativo di evitare un pedone, soccombendo alle ferite riportate. Una tragedia che scuote la comunitĂ e ci ricorda quanto possa essere fragile la vita, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra i raccordi autostradali A1 e A3, nel tratto compreso tra San Giorgio a Cremano e Ponticelli. A perdere la vita è stato Giovanni Cardone, 27 anni, originario di Torre del Greco. Il giovane è morto all'alba presso l'ospedale del Mare, dove era giunto in condizioni gravissime.

