Incidente sul lavoro sull' autostrada Torino-Milano a Rondissone | operaio colpito da un tubo trasportato in ospedale

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada Torino-Milano a Rondissone, coinvolgendo un operaio colpito da un tubo dell'idropulitrice esploso. La scena, drammatica, ha visto il ferito prontamente trasportato in ospedale per le cure necessarie. La sicurezza sui luoghi di lavoro resta una priorità, e le autorità stanno indagando sulle cause di questo episodio per prevenire futuri incidenti.

Un incidente sul lavoro si è verificato nella prima mattinata di oggi, lunedì 9 giugno 2025, sull'autostrada Torino-Milano a Rondissone. Un tubo dell'alta presssione dell'acqua di una idropulitrice è scoppiato e ha colpito un operaio all'interno di un cantiere. L'uomo è rimasto ferito in modo.

