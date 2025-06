Incidente probatorio sugli audio dei garage di via del Ciclamino uno dei periti del gip rischia di essere incompatibile

Un incidente probatorio cruciale si è svolto questa mattina a Rimini, mettendo in discussione la compatibilità di uno dei periti coinvolti nell’analisi degli audio dei garage di via del Ciclamino. La delicatezza dell’indagine e le possibili implicazioni legali rendono questa fase decisiva nel chiarire i dettagli di un caso che tiene col fiato sospeso la città. La vicenda si avvia ormai verso un nuovo capitolo, con esiti ancora tutti da definire.

Si è tenuto nella mattinata di lunedì, davanti al gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini, sia la conclusione dell'incidente probatorio per quanto riguarda la cam3 della farmacia San Martino che il conferimento degli incarichi ai periti per nuovi accertamenti sugli audio nei garage di via.

