Incidente nel bosco Soccorso un biker

Un'operazione di salvataggio complessa e tempestiva, che ha visto la collaborazione tra il soccorso alpino, vigili del fuoco e Croce Rossa, per garantire la sicurezza di un biker rimasto ferito in un bosco tra Serrapetrona e Camerino. La squadra ha agito con professionalità , assicurando il trasporto sicuro del malcapitato, che ora si trova sotto le cure dei medici all’ospedale di Ancona. La sua storia dimostra ancora una volta l’importanza di interventi rapidi e coordinati in situazioni di emergenza.

Una squadra del soccorso alpino e speleologico Marche è intervenuta ieri mattina, con i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa, nei pressi del rifugio Manfrica, tra Serrapetrona e Camerino, a supporto dell'eliambulanza per un biker caduto nel bosco. Il ciclista ha riportato un trauma cranico, oltre a una spalla lussata, ed è stato accompagnato all'ospedale regionale Torrette di Ancona. L'operazione di recupero per metterlo in salvo è stata piuttosto complicata, dato che l'incidente è avvenuto un una zona piuttosto impervia.

