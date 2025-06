Incidente in FiPiLi | coinvolti camion e quattro auto 6 persone estratte dai vigili del fuoco

Un grave incidente sulla FiPiLi questa sera scuote Firenze: un frontale tra camion e quattro auto ha provocato il ricovero di sei persone, estratte con urgenza dai vigili del fuoco. La scena è stata devastante, ma grazie all’intervento rapido dei soccorsi, si spera in buone notizie per i coinvolti. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità , mentre la viabilità subisce pesanti ripercussioni. Restate aggiornati per ulteriori dettagli.

Bruttissimo incidente questo pomeriggio, lunedì 9 giugno, sulla FiPiLi, intorno alle 17. Coinvolti un camion e quattro auto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, costretti ad intervenire con speciali cesoie e divaricatore per estrarre dagli abitacoli sei persone rimaste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente in FiPiLi: coinvolti camion e quattro auto, 6 persone estratte dai vigili del fuoco

