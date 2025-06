Incidente in bicicletta a Portonovo paura per il pm Gubinelli | non è grave

Un incidente in bicicletta a Portonovo ha coinvolto il pubblico ministero Paolo Gubinelli, 65 anni, residente ad Ancona. Il magistrato, noto per la sua lunga carriera, è stato trasportato in ospedale con condizioni inizialmente gravi, ma le sue condizioni si sono successivamente migliorate. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra colleghi e cittadini, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Ancona, 9 giugno 2025 – Un incidente in bicicletta ha fatto finire in ospedale, sabato pomeriggio, il pubblico ministero Paolo Gubinelli, 65 anni, nativo di Macerata ma residente ad Ancona. Le condizioni del sostituto procuratore, uno dei magistrati con piĂą anni di servizio alla Procura del tribunale di Ancona, inizialmente erano sembrate gravi ma il quadro clinico nella giornata di ieri si è ridimensionato. Il pm è ricoverato a Torrette ma non è in prognosi riservata. DovrĂ stare almeno un paio di giorni in stretta osservazione. Ieri pomeriggio ha lasciato il pronto soccorso, dove era arrivato dopo le 19 di sabato, raggiunto dai soccorritori del 118 e da una ambulanza, in zona Portonovo, dove si era recato per fare un giro in bicicletta, nella zona della ciclopedonale.

