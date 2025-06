Incidente i due giovanissimi sbalzati dalla moto Resta grave a Siena la diciannovenne

Una tragica notte scuote Siena: due giovani, sbalzati dalla moto in un incidente lungo la strada delle Collacchie, lottano tra la vita e la morte. La diciannovenne di Castiglione della Pescaia, gravemente ferita, è ora in ospedale, mentre le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Un dramma che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza stradale. Seguiranno aggiornamenti mentre si cercano risposte e speranze di ripresa.

Castiglione della Pescaia, 9 giugno 2025 – Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena, a causa delle ferite nell’imcidente accaduto nella notte tra sabato e ieri, intorno all’una, lungo la strada delle Collacchie. Lei ha diciannove anni e vive in una frazione di Grosseto. Era in moto insieme a un diciottenne, anche lui grossetano. Insieme stavano percorrendo la strada da Castglione della Pescaia in direzione Marina di Grosseto, quando per cause che sono ancora all’esame dei carabinieri che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Entrambi sono finiti a terra dopo il fuori strada della moto, ma la ragazza ha riportato le conseguenze peggiori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente, i due giovanissimi sbalzati dalla moto. Resta grave a Siena la diciannovenne

