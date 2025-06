Incidente a Zogno perde il controllo della moto e si schianta contro un albero | morto 27enne

Tragedia a Zogno: un giovane di 27 anni ha perso la vita dopo un incidente fatale avvenuto nella serata di domenica in centro paese. La sua moto da cross ha sbattuto contro un albero, lasciando tutti sgomenti. Un dramma che scuote la comunità bergamasca e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade. La sua perdita ci ricorda quanto sia preziosa ogni vita e l’importanza di guidare con prudenza e responsabilità .

Zogno, 9 giugno 2025 – Non ce l’ha fatta: è morto all’ospedale di San Giovanni Bianco il 27enne che nella serata di domenica 8 giugno si è schiantato con la propria moto da cross contro un albero in  viale Martiri della Libertà a Zogno, nella Bergmasca. L’incidente è avvenuto verso le 21.15, in centro paese: dopo aver perso il controllo della due ruote, il ragazzo ha sbattuto violentemente contro uno degli alberi che costeggia la strada, venendo sbalzato dalla sella e finendo violentemente a terra. Immediata la richiesta di soccorso, con ambulanza e automedica arrivate sul posto: decollato da Sondrio anche l’elisoccorso, mentre i rilievi e la ricostruzione della dinamica è stata affidata ai carabinieri della stazione di Serina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Zogno, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: morto 27enne

In questa notizia si parla di: Zogno Incidente Controllo Moto

Contro un albero con la moto: è morto il 27enne dell’incidente di Zogno - Grave incidente nella serata di domenica 8 giugno: poco dopo le 21 in viale Martiri della Libertà, strada del centro del paese, un giovane di 27 anni (non 18 come dichiarato precedentemente, ndr) in ... Leggi su ecodibergamo.it

Incidente a Zogno, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: morto 27enne - schiantato con la propria moto da cross contro un albero in viale Martiri della Libertà a Zogno, nella Bergmasca. Leggi su ilgiorno.it

Zogno, schianto in moto contro un albero: muore a 27 anni - 15: inutile il trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale di San Giovanni Bianco ... Leggi su bergamonews.it