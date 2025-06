Incidente a Viterbo 15enne muore dopo essersi schiantato con la moto contro un albero su viale Trieste

Tragedia a Viterbo: un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita in un terribile incidente lungo viale Trieste. La moto su cui viaggiava si è schiantata contro un albero, lasciando la comunità sgomenta. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di questa drammatica perdita, mentre il dolore si diffonde tra amici e familiari. Un tragico promemoria dell’importanza della sicurezza stradale che non deve mai essere sottovalutata.

Incidente sulla Castrense, auto finisce contro un albero e si ribalta: Federico Regni muore a 25 anni - Si chiamava Federico Regni e aveva venticinque anni il ragazzo morto sulla strada Castrense in provincia di Viterbo. Leggi su fanpage.it