Incidente a Torino Mirafiori Nord | scontro tra due auto forti problemi di circolazione

Un incidente grave a Torino, nel cuore di Mirafiori Nord, sta creando forti disagi alla circolazione. Nella mattinata di oggi, due veicoli, una Fiat 500L e una Jeep Compass, si sono scontrati in piazza Cattaneo, tra corso Orbassano e corso Tazzoli, provocando danni significativi e rallentamenti lungo le strade principali. Uno dei conducenti è rimasto gravemente ferito, mentre il traffico si congestiona, rendendo urgente l'intervento delle autorità.

Un incidente si √® verificato nella mattinata di oggi, luned√¨ 9 giugno 2025, in piazza Cattaneo a Torino, dove si incrociano corso Orbassano e corso Tazzoli. A scontrarsi sono state due auto, una Fiat 500L e una Jeep Compass, che sono rimaste gravemente danneggiate. Uno dei due conducenti √® stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ¬© Torinotoday.it - Incidente a Torino Mirafiori Nord: scontro tra due auto, forti problemi di circolazione

In questa notizia si parla di: Incidente Torino Auto Mirafiori

