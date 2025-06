Incidente a Scafati auto impatta contro un bus e prende fuoco

Un incidente drammatico scuote questa notte Scafati: una Volkswagen Golf si schianta contro un bus e prende fuoco, creando momenti di grande tensione. La pronta intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l'importanza della rapidità nelle emergenze. Resta aggiornato per scoprire come si è conclusa questa vicenda e le misure adottate per garantire la sicurezza della comunità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Altro incidente stradale, questa notte intorno alle 4:00. A Scafati, in via Alessandro Manzoni, una Volkswagen Golf si è schiantata contro un bus probabilmente parcheggiato e la centrale operativa del 118 ha contattato la salo operativa dei Vigili del Fuoco poiché la vettura era incastrata sotto il lato posteriore. All’arrivo sul posto i caschi rossi hanno estinto il principio d’incendio dell’automobile evitando ulteriori danni. All’interno vi era probabilmente due persone che erano già affidate alle cure dei sanitari. Da verificare le dinamiche. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente a Scafati, auto impatta contro un bus e prende fuoco

In questa notizia si parla di: Incidente Scafati Auto Fuoco

Auto si schianta contro un bus parcheggiato, poi prende fuoco: due feriti - Un violento incidente si è verificato questa notte, a Scafati, intorno alle 4 in via Alessandro Manzoni. Leggi su ilmattino.it

Scafati, auto contro bus parcheggiato: 2 feriti - La parte anteriore della vettura si è incastrata sotto il pullman e poi ha preso fuoco. Leggi su rainews.it

Incidente stradale a Scafati: auto finisce contro un bus - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com