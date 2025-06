Incidente a Gallico urta auto in sosta e si ribalta al centro della strada | indagini in corso

Immaginate un momento di pura paura e sorpresa lungo la Statale 18, vicino al supermercato Conad di Gallico. Alle 12:15, un'auto ha deviato bruscamente, scontrandosi con un veicolo in sosta e ribaltandosi nel traffico cittadino. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa scena inattesa, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per garantire sicurezza e verità . Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Attimi di paura questa mattina sulla Strada Statale 18, direzione Archi-Gallico, all'altezza del supermercato Conad. Un'auto, intorno alle ore 12:15, dalle prime ricostruzioni fatte dalle pattuglie della polizia locale intervenute insieme ai vigili del fuoco sul luogo dell'incidente, ha urtato un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Incidente a Gallico, urta auto in sosta e si ribalta al centro della strada: indagini in corso

