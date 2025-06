Incendio in un appartamento ad Avellino | intervengono i Vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha scosso la tranquilla sera ad Avellino, in via Papa Paolo IV Carafa, mettendo in allerta residenti e autorità. Sul luogo sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno affrontato con professionalità l’emergenza per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. L'incendio ha causato apprensione e disagi, ma fortunatamente non si registrano vittime. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della prontezza nei soccorsi e della prevenzione.

AVELLINO – Un incendio è divampato nella serata di oggi in un appartamento situato in via Papa Paolo IV Carafa, ad Avellino. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del capoluogo irpino, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. L'incendio ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Incendio in un appartamento ad Avellino: intervengono i Vigili del fuoco

