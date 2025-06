Incendio in un allevamento di polli le fiamme partite da un’incubatrice per pulcini | soccorso un 27enne

Un incendio devastante ha scosso l’allevamento di polli a Monzambano, creando una colonna di fumo nero che si vedeva da lontano. Le fiamme, partite da un’incubatrice, hanno rapidamente avvolto il capannone, mettendo in pericolo le vite degli animali e del personale presente. Tra i soccorritori, un 27enne è stato pronto a intervenire: la sua prontezza potrebbe fare la differenza. Continua a leggere.

Un incendio all'interno di un allevamento di polli a Monzambano (Mantova) ha fatto alzare una grossa nube di fumo nero visibile anche da lontano. Le fiamme sarebbero divampate a partire da un'incubatrice per pulcini e hanno avvolto velocemente tutto il capannone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Incendio Allevamento Polli Fiamme

Incendio in un allevamento di polli, le fiamme partite da un’incubatrice per pulcini: soccorso un 27enne - Un incendio all'interno di un allevamento di polli a Monzambano (Mantova) ha fatto alzare una grossa nube di fumo nero visibile anche da lontano ... Leggi su fanpage.it

Incendio in un'azienda di uova con allevamento di polli a Godega di Sant'Urbano - Incendio in un'azienda di vendita delle uova e allevamento di polli a Godega di Sant'Urbano. Leggi su ilgazzettino.it

Enorme rogo in un allevamento di polli: "giorni per spegnerlo". VIDEO - Sono al lavoro i vigili del fuoco che, però, hanno assicurato che per domare l'incendio occorreranno giorni Fiamme altissime e moltissimo fumo attorno a un maestoso allevamento di polli ... Leggi su affaritaliani.it