Incendio in centro casa distrutta dalle fiamme Salvi 11 appartamenti adiacenti

Un drammatico incendio ha devastato l’edificio di via Giova 24, riducendo la casa in cenere e lasciando solo una facciata a testimonianza dell’incubo vissuto. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorritori, 11 appartamenti adiacenti sono stati salvati dal fuoco. Una notte di paura che ha lasciato macerie e domande, ma anche un esempio di coraggio e solidarietà nei momenti di crisi.

Non è rimasto altro che una facciata sulla strada, per il resto l'edificio è andato completamente distrutto. E' questa la situazione della casa di via Giova 24 divorata nella notte tra domenica e lunedì dalle fiamme. Spento il fuoco quello che resta è una struttura ormai completamente lesionata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Incendio in centro, casa distrutta dalle fiamme. Salvi 11 appartamenti adiacenti

