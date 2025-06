Incendio in Canada le ceneri e il fumo raggiungono l’Europa

Nella giornata di mercoledì, le ceneri e il fumo derivanti dagli incendi in Canada hanno attraversato l'Atlantico, raggiungendo la Valle d’Aosta e altre regioni europee. Un fenomeno che ha suscitato preoccupazione per la salute e l’ambiente, con milioni di persone coinvolte. La propagazione di queste nubi tossiche sottolinea come i rischi degli incendi boschivi vadano ben oltre i confini nazionali, ricordandoci l’importanza di interventi globali e di una maggiore consapevolezza ambientale.

Il fumo del recente incendio in Canada ha raggiunto l'Europa. I roghi hanno già costretto all'evacuazione di oltre 26.000 persone, ma le nubi tossiche hanno continuato a propagarsi in modo incontrollato questa settimana. Il risultato è un fumo denso che ha attanagliato milioni di canadesi e americani e non solo. Le prime rilevazioni arrivano infatti dalla Valle d'Aosta. Fumo dell'incendio in Canada raggiunge l'Europa. Nella giornata di mercoledì oltre 31.000 persone sono state evacuate in tutto il Paese. Intanto, i vigili del fuoco continuavano a cercare di domare le fiamme. Infatti, purtroppo, in tutto il Paese si contano oltre 200 incendi: la metà sono ancora fuori controllo, anche se finora hanno bruciato più di 2,2 milioni di ettari.

In questa notizia si parla di: Fumo Incendio Canada Europa

