Incendio domestico | decisivo l’intervento dei militari dell’Arma

In un pomeriggio qualunque, la prontezza dei militari dell’arma si è rivelata decisiva nel salvare una famiglia da un potenziale disastro. Quando un incendio scoppiato sul balcone minacciava di espandersi rapidamente, i Carabinieri di Baiano hanno agito senza esitazione, dimostrando come il coraggio e la rapidità possano fare la differenza tra tragedia e salvezza. La loro pronta risposta ha evitato conseguenze ben più gravi, riscrivendo ancora una volta il valore dell’intervento tempestivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nel pomeriggio di ieri sono intervenuti in un’abitazione nei pressi della Caserma, dove sul balcone si era sviluppato l’incendio della bombola di gas installata sul barbecue. Comprendendo che non c’era neanche un secondo a disposizione e che i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino probabilmente non sarebbero arrivati in tempo, due Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno scongiurato l’esplosione di un’abitazione. È accaduto tutto alle 13:45 quando i due militari, di servizio in Caserma, hanno raccolto la segnalazione della Centrale Operativa della Compagnia arrivata dai pompieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio domestico: decisivo l’intervento dei militari dell’Arma

