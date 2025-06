Incendio doloso Dà fuoco alla casa dei suoi genitori dopo una lite | in cella

Un gesto di fredda vendetta scuote Castelvetro: un giovane sudanese di 21 anni ha dato fuoco alla casa dei genitori, scatenando panico e paura tra i residenti. Dopo aver appiccato l’incendio, è fuggito, ma è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri, con vestiti coperti di fuliggine. L’uomo ha confessato di aver agito per motivi personali, lasciando tutti sotto shock. La comunità si interroga su come prevenire simili gesti di violenza familiare.

È stato arrestato il ragazzo di 21 anni, originario del Sudan, che giovedì sera ha appiccato il fuoco nell’appartamento dove vive con i genitori in via Pascoli a Castelvetro per poi scappare. È stato rintracciato dai carabinieri poco distante, con i vestiti pregni di fumo e fuliggine, ed ha ammesso le proprie responsabilità , raccontando ai carabinieri di aver agito per vendetta nei confronti dei propri genitori. Erano stati attimi di paura; intorno alle 22 i residenti del quartiere si accorgono delle fiamme che escono dalle finestre di un’abitazione al secondo piano di una palazzina popolare. Urla, grida, richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio doloso . Dà fuoco alla casa dei suoi genitori dopo una lite: in cella

