Incendio a Rivabella di Rimini famiglia con due bambini piccoli in ospedale

Un'incendio improvviso a Rivabella di Rimini ha sconvolto una famiglia con due bambini, costretta a fuggire dall’abitazione invasa dal fumo nella notte. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, portando i piccoli in ospedale per controlli. La comunità si stringe intorno alle vittime di questo drammatico evento, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell'incendio. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha scosso tutta la zona.

Rimini, 9 giugno 2025 – Momenti di forte apprensione nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno a Rivabella di Rimin i, dove un incendio scoppiato in un appartamento ha costretto una famiglia con due bambini piccoli a fuggire in fretta e furia dalla propria casa, invasa dal fumo. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.45 in un'abitazione situata in via Ponte della Priula. Secondo una prima ricostruzione, a causare il rogo sarebbe stato un cortocircuito della cappa aspirante della cucina. In pochi istanti l’incendio si è propagato nell’ambiente, sprigionando un denso fumo nero che ha saturato i locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Rivabella di Rimini, famiglia con due bambini piccoli in ospedale

Incendio Rimini Rivabella Famiglia

