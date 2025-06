Incendio a Fondi | in fiamme i resti della demolizione di un immobile abusivo

Un incendio devastante ha distrutto i resti di un immobile abusivo a Fondi nella notte del 7 giugno, sollevando interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza e le attività illegali in zona. Le indagini dei carabinieri sono già in corso per chiarire le cause e l’origine del rogo, mentre la comunità si chiede quali rischi si celino dietro questa tragedia. La verità potrebbe svelare aspetti più complessi e inquietanti di quanto si possa immaginare.

Sono in corso le indagini dei carabinieri su un incendio divampato nella notte del 7 giugno scorso in via Quarto della Calce a Fondi. E' stata una segnalazione arrivata al 112 a mettere in allerta i militari della locale Tenenza che hanno raggiunto la zona interessata dal rogo.

