Incendio a Borgoforte il sindaco | Nessun rischio per la salute delle persone

Un vasto incendio si è scatenato nella zona di Borgoforte, ma le autorità rassicurano: "Nessun rischio per la salute delle persone". Le analisi di Arpae e Ausl confermano l’assenza di pericoli legati alle sostanze rilasciate, alleviando le preoccupazioni dei cittadini. La trasparenza e la tempestività delle comunicazioni sono fondamentali in situazioni come questa, per garantire sicurezza e fiducia nella comunità piacentina.

"Nessun pericolo per la salute delle persone". È quanto emerge dalle rilevazioni e dai riscontri di Arpae e Ausl comunicati al Comune di Piacenza in seguito all'incendio che si è sviluppato alle prime ore di domenica 8 giugno, all'interno dell'area Iren adibita allo stoccaggio rifiuti a.

