Incendi a Bagheria il Comune | Interverremo con sanzioni per i proprietari i che non hanno pulito i terreni

Bagheria, ancora una volta teatro di incendi devastanti, si mobilita per tutelare il suo territorio. Le autorità, con determinazione, annunciano sanzioni severe ai proprietari di terreni non puliti, responsabili dell’aggravarsi della situazione. La lotta al fuoco continua senza sosta, coinvolgendo polizia municipale, Protezione civile e vigili del fuoco. È fondamentale agire subito per prevenire ulteriori emergenze: la sicurezza della nostra comunità dipende anche dalla nostra responsabilità.

Il territorio di Bagheria è stato nuovamente colpito da un incendio che ha richiesto l'intervento della polizia municipale supportata dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco. Oltre al rogo divampato nel primo pomeriggio in contrada Incorvino Amalfitano, un nuovo incendio si è verificato in.

