Incarichi illegittimi al Comune di Cava Cirielli Fdi | Verità e trasparenza

In un contesto dove la trasparenza dovrebbe essere la priorità, emergono gravi dubbi sulla gestione amministrativa a Cava. Fratelli d’Italia, con Italo Cirielli, denuncia incarichi illegittimi e chiede chiarezza su un episodio che mette in discussione le fondamenta della buona amministrazione. È ora di fare luce sui fatti e garantire responsabilità per tutelare i cittadini e la credibilità dell’ente.

"Altro che buona amministrazione: a Cava si paga pure per gli incarichi illegittimi. Fratelli d’Italia chiede verità e responsabilità". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune Italo Cirielli che denuncia: "Un incarico conferito, pare illegittimamente, un annullamento in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incarichi illegittimi al Comune di Cava, Cirielli (Fdi): "Verità e trasparenza"

In questa notizia si parla di: Incarichi Illegittimi Comune Cava

Cava de' Tirreni, la Cassazione: paletti illegittimi, Comune dovrà risarcire il ragazzo che si è visto asportare la milza dopo un incidente - Il Comune di Cava de’ Tirreni condannato a risarcire i genitori di un ragazzino vittima di un grave incidente stradale che gli ha causato l’asportazione della milza. Leggi su ilmattino.it

Incarichi dirigenziali: quando sono illegittimi? - "Il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall'effettuazione delle procedure concorsuali ai sensi dell'art. Leggi su studiocataldi.it

“Incarichi illegittimi”: condannato professore dell’Università di Catania - Entrambi i docenti sono stati accusati di aver assunto degli incarichi esterni non autorizzati dall’Università di Catania e dunque illegittimi. Leggi su catania.liveuniversity.it