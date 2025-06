Incarichi di lavoro promessi in cambio di denaro da finto carabiniere | un uomo denunciato per truffa

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver finto di essere un carabiniere, promettendo incarichi di lavoro in cambio di denaro. L’operazione dei carabinieri di Forlì-Cesena ha svelato un raggiro messo in atto per ottenere soldi ingannevolmente, mettendo a rischio la fiducia delle vittime. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante vigilare e diffidare da proposte troppo allettanti. Le autorità continuano a vigilare per proteggere i cittadini da simili truffe.

Si sarebbe finto carabiniere, promettendo incarichi di lavoro in cambio di denaro. Al termine di un'attività investigativa svolta dai carabinieri del comando provinciale di Forlì-Cesena, un cinquantenne è stato denunciato con le accuse di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Incarichi di lavoro promessi in cambio di denaro da finto carabiniere: un uomo denunciato per truffa

