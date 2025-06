Inaugurazione del memoriale delle vittime del naufragio del 2013 a Lampedusa

L’esposizione descrive il fragile filo tra memoria e speranza, ricordando le vite spezzate in quel tragico giorno del 2013. Con un percorso emozionante e riflessivo, il memoriale di Lampedusa diventa simbolo di solidarietà e riconciliazione, invitandoci a non dimenticare mai. Un'occasione per abbracciare la memoria e riflettere sul valore della vita, perché ogni storia merita di essere ascoltata e onorata.

"Vincenzo Latina. Una costellazione in terra – Il memoriale delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa” è la mostra dedicata a una delle pagine della storia recente del nostro Paese, che inaugura venerdì 20 giugno, alle 17, al Museo Nazionale di Ravenna. L’esposizione descrive il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Inaugurazione del memoriale delle vittime del naufragio del 2013 a Lampedusa

In questa notizia si parla di: Vittime Memoriale Naufragio Lampedusa

Verso Altrove Juve: viene inaugurato oggi il memoriale dedicato alle vittime dell’Heysel, dirigenza al completo – VIDEO - Oggi, in occasione del quarantenario della tragedia dell'Heysel, la Juventus inaugura il memoriale dedicato alle vittime di quella terribile giornata, con la presenza della dirigenza al completo.

Inaugura al Museo Nazionale di Ravenna la mostra sul Memoriale delle vittime di naufragio a Lampedusa nel 2013 - Una costellazione in terra – Il memoriale delle vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 a Lampedusa” è la toccante mostra dedicata a ... Leggi su ravennanotizie.it

Il memoriale voluto dal pescatore-eroe per ricordare la strage di Lampedusa - e un memoriale che ricorda nome per nome tutte le vittime del naufragio che portò la morte a poche centinaia di metri ... Leggi su vita.it

L'impegno del tg3 per un memoriale per il naufragio di Lampedusa - "il memoriale restituirà dignità anche ai familiari delle vittime di quella tragedia, oggi costretti a viaggi in tutti i cimiteri siciliani dove vennero seppellite le vittime subito dopo il naufragio” ... Leggi su rai.it