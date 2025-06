In una settimana a Verona registrati 468 veicoli passati con il semaforo rosso | da luglio scattano le multe con photored

A Verona, l’attenzione sulla sicurezza stradale si intensifica: in una sola settimana, sono stati rilevati 160.468 veicoli passati con il semaforo rosso, un dato impressionante che testimonia l’importanza dell’innovazione tecnologica. Con le nuove telecamere photored attive dal 1° luglio, le multe arriveranno in modo più rapido ed efficace, contribuendo a ridurre gli incidenti e salvaguardare vite umane. La sicurezza delle strade diventa così una priorità concreta e urgente per tutti.

Come anticipato a fine maggio, sono stati presentati dal Comune di Verona i primi dati dei passaggi con semaforo rosso nei quattro incroci cittadini dove sono state installate le telecamere che, da remoto, a partire dal prossimo 1 luglio sanzioneranno uno dei comportamenti più gravi alla guida. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - In una settimana a Verona registrati 468 veicoli passati con il semaforo rosso: da luglio scattano le multe con photored

