In un liceo di Roma cellulari sigillati in custodie speciali per il benessere degli studenti Investimento da 30 euro per famiglia

Il Lycée Chateaubriand di Roma ha deciso di rivoluzionare il modo di vivere la scuola, introducendo custodie sigillate per i cellulari degli studenti. Questa iniziativa, con un investimento di soli 30 euro a famiglia, mira a promuovere concentrazione e benessere tra i giovani, limitando le distrazioni digitali durante le ore di lezione. Un passo coraggioso verso un ambiente scolastico più sano e coinvolgente, che potrebbe fare da esempio a molte altre istituzioni.

Il Lycée Chateaubriand di Roma introduce una misura rivoluzionaria per contrastare la dipendenza da smartphone tra i giovani. Dal prossimo anno scolastico, tutti gli studenti di primo e secondo liceo dovranno sigillare i propri cellulari in apposite custodie Yondr all'arrivo a scuola, sbloccabili solo durante la pausa pranzo e al termine delle lezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

