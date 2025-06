In un Flaminio stracolmo Rbr determinata a pareggiare la serie Dell' Agnello | Pronti alle contromisure

Nel cuore del Flaminio, la tensione è palpabile: la Rivierabanca Basket Rimini cerca di riequilibrare la serie contro l’Agnello, pronti a reagire con tutte le forze. La posta in palio è alta: un pareggio porterebbe tutto a gara3, mentre una sconfitta significherebbe partire per Desio con il fiato sul collo. Martedì sera alle 20:45, il destino si gioca in una sfida che promette emozioni intense e colpi di scena.

Per la Rivierabanca Basket Rimini c’è subito in agenda un nuovo match che vorrà dire tantissimo. Ovvero: o impattare la serie e portarsi a gara3 in perfetto equilibrio, oppure dover partire per Desio con le spalle al muro. Si gioca martedì sera (palla a due alle 20,45, diretta Rai Sport) gara2. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - In un Flaminio stracolmo, Rbr determinata a pareggiare la serie. Dell'Agnello: "Pronti alle contromisure"

