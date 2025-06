In Turchia ci credono | la campagna per convincere Osimhen diventa virale

In Turchia, la passione per il calcio si trasforma in un moto di speranza: una campagna virale sta facendo sognare i tifosi di vedere Victor Osimhen ancora in azzurro. Dopo aver rifiutato l’offerta milionaria dell’Al-Hilal, l’attaccante del Napoli ha mostrato di desiderare di restare in Europa, magari in un club ambizioso. La domanda che tutti si pongono ora è: riusciranno i tifosi a convincerlo a rimanere?

Dopo aver rifiutato i soldi arabi, i turchi ci credono fortemente: lanciata la campagna mediatica per convincere Osimhen a restare Victor Osimhen, ancora di proprietà del Napoli, ha deciso di rifiutare l'offerta faraonica dell'Al-Hilal. In un primo momento, secondo i mass media, sembrava aver accettato l'ipotesi di giocare in Arabia alla corte di Simone Inzaghi. Poi il repentino cambio di idea. Il giocatore vorrebbe restare in Europa, magari in un club che giochi la Champions League. E perché non proprio il Galatasaray. Non è un mistero che i turchi credano davvero di poter convincere Victor. Si è trovato molto bene a Istanbul e ha vinto sin da subito il campionato e la coppa turca, mettendo a segno 37 reti in 41 presenze.

