In trasferta a Monza per lanciare i rifiuti dall' auto | identificato e sanzionato

In trasferta a Monza, un episodio che mette in luce l'importanza della vigilanza contro l'inciviltà. Non era la prima volta che transitava lungo quella strada, ma questa volta ha lanciato un sacco di rifiuti dall’auto, lasciando una traccia evidente del suo gesto. Fortunatamente, gli “occhi” vigili della telecamera installata lungo la via, usata da anni come discarica a cielo aperto, hanno permesso di risalire all’autore e adottare le necessarie misure.

