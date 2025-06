in studio parlano eva mikula e la collaboratrice di giustizia tamara ianni

Domani sera alle 21.20 su Rai 2, Francesca Fagnani torna al timone di Belve Crime, un nuovo affascinante approfondimento dedicato ai protagonisti della cronaca nera. In studio, il volto di Eva Mikula e la collaboratrice di giustizia Tamara Ianni ci sveleranno verità inedite, accompagnate dalle testimonianze di Massimo Bossetti. Un viaggio nel lato oscuro della realtà che non potrete perdere, lasciando emergere storie sorprendenti e spesso sconvolgenti.

A una settimana dalla fine di Belve 2025, Francesca Fagnani torna in prima serata alle 21.20 di domani 10 giugno su Rai 2 con la prima puntata di Belve Crime. In studio non ci saranno ospiti vip ma bensì colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera: i primi sono Eva Mikula e Tamara Ianni (e Massimo Bossetti – intervistato in carcere). Prima delle interviste, la storia di ciascun ospite sarà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista specializzato in cronaca nera, autore di libri e di podcast di grande successo come Indagini. Bianca Balti, l’ironia a “Belve”: «C’è un organo che mi ha salvata dal cancro» X Leggi anche › Francesca Fagnani lancia lo spin off “Belve Crime”: «Un viaggio nella mente di chi sbaglia» Belve Crime su Rai 2, ospiti 10 giugno, le anticipazioni delle interviste. 🔗 Leggi su Iodonna.it