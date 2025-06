In settimana arriva l’anticiclone africano | a Bergamo picchi di 35° C

Prepariamoci a vivere un'ondata di caldo intenso: questa settimana a Bergamo e in tutta Italia arriverà l’anticiclone africano, con temperature che potranno raggiungere i 35°C. Il sole splenderà incontrastato, regalando giornate ideali per le attività all’aperto, anche se qualche temporale isolato non mancherà su Alpi e Appennino. L’estate è già qui, invitandoci a godere di ogni momento sotto il tiepido cielo italiano.

L'estate è già qui. Nei prossimi giorni sulla provincia di Bergamo e su gran parte della penisola italiana è previsto l'arrivo dell' anticiclone africano, con giornate caratterizzate da sole e temperature in aumento. "Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, sebbene non mancherà qualche isolato temporale di calore pomeridiano-serale su Alpi e Appennino – spiega il metereologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara -. Da segnalare un temporaneo aumento della nuvolosità martedì al Nord (specie al Nordovest). Per quanto riguarda il Centrosud tra notte e mattino potremo riscontrare qualche annuvolamento di tipo medio-basso in prossimità delle coste e sulle vallate appenniniche".

