In Serbia è caos in elezioni locali mega protesta residenti Kosjeric

In Serbia, le tensioni esplodono a Kosjeric con 232 caos durante le elezioni locali, scatenando una mega protesta tra i residenti. La città diventa il simbolo di un paese diviso, tra rivendicazioni di vittoria e contestazioni che rischiano di mettere in crisi l'intera stabilità politica. Mentre il governo e l'opposizione si contendono il risultato, la tensione cresce, lasciando il futuro della cittadina e del paese stesso in bilico.

Roma, 9 giu. (askanews) - La situazione resta tesa e caotica nella cittadina di Kosjeric, centro-ovest della Serbia, dopo che sia il partito al governo che l'opposizione hanno rivendicato la vittoria alle elezioni comunali, considerate un banco di prova importante per il governo del presidente Aleksander Vucic, dopo mesi di proteste oceaniche guidate dagli studenti. I residenti si sono ammassati fuori dall'edificio del piccolo Comune, dove era in corso lo spoglio al grido di "vittoria": "Consideriamo questo un potenziale furto - ha denunciato all'Afp, un residente di Kosjeric, Milan Popovic - Ci siamo riuniti qui e abbiamo festeggiato la vittoria, solo che il nostro presidente è poi uscito allo scoperto e ha affermato che c'era una differenza di circa 20 voti, insistendo sul fatto che anche l'opposizione avesse firmato i verbali dei seggi elettorali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Serbia è caos in elezioni locali, mega protesta residenti Kosjeric

