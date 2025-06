In & Out - Niente di serio | che cos' è il nuovo show comico di TV8 senza regole né conduttori

Preparati a scoprire il lato più divertente di TV8 con "In & Out - Niente di serio", il nuovo show comico in partenza lunedì 16 giugno. Un cast stellare di stand-up comedian italiani, tra cui Michela Giraud e Valerio Lundini, ti farà ridere senza pause in uno spettacolo imprevedibile e senza regole. TV8 si conferma la casa della comicità, portando allegria anche in estate con un format fresco e coinvolgente.

Al via lunedì 16 giugno in prima serata il nuovo programma comico di TV8, In & Out - Niente di serio: nel cast gli stand-up comedian più famosi in Italia, da Michela Giraud a Valerio Lundini, alle prese con uno show imprevedibile. TV8 si candida a nuova casa della comicità in TV: dopo il successo del GialappaShow, la rete in chiaro di Sky terrà compagnia al pubblico anche in estate con un altro programma tutto da ridere. Si chiama In & Out - Niente di serio, avrà la stessa collocazione in palinsesto di Mago Forest e compagni - il lunedì in prima serata, a partire dal 16 giugno, e si annuncia come un esperimento unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - In & Out - Niente di serio: che cos'è il nuovo show comico di TV8 senza regole né conduttori

In questa notizia si parla di: Niente Serio Show Comico

In & Out - Niente di serio: che cos'è il nuovo show comico di TV8 senza regole né conduttori - TV8 si candida a nuova casa della comicità in TV: dopo il successo del GialappaShow, la rete in chiaro di Sky terrà compagnia al pubblico anche in estate con un altro programma tutto da ridere. Leggi su msn.com

In & Out – Niente di serio: il nuovo programma comico di TV8 - Stiamo parlando di In & Out – Niente di serio, il nuovo show del canale free- Leggi su tvblog.it

In & Out – Niente di Serio su TV8: al via riprese del Nuovo Show Comico con i Migliori Stand-Up Italiani - Al via nelle prossime settimane le riprese per la realizzazione di “In & Out – Niente di serio”, la nuova produzione originale per la prima serata di TV8, che sarà in onda a maggio. Leggi su digital-news.it