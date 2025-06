In ospedale con 30 giorni di prognosi dopo essere stato rapinato di 5 euro

Un episodio sconcertante nei pressi di Termini, dove un uomo è finito in ospedale con 30 giorni di prognosi dopo essere stato brutalmente aggredito per soli 5 euro. La violenza di un giovane egiziano, già noto alle forze dell’ordine, ha scosso la città. Fortunatamente, il rapinatore è stato subito arrestato in flagranza di reato, ma questo incidente mette in luce le sfide della sicurezza urbana e la fragilità del senso di sicurezza dei cittadini.

È finito in ospedale con 30 giorni di prognosi per una banconota da 5 euro. Un uomo, colpito violentemente al volto con un pugno da un rapinatore a due passi dalla stazione Termini. A sferrargli un cazzotto un 22enne egiziano, con precedenti. Il malvivente è stato arrestato in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - In ospedale con 30 giorni di prognosi dopo essere stato rapinato di 5 euro

In questa notizia si parla di: Ospedale Giorni Prognosi Stato

Va all’ospedale con dolori addominali e viene dimesso, muore in casa due giorni dopo - Un triste episodio ha scosso la comunità di Genova: un operaio di 54 anni, dimesso dall'ospedale "Micone" dopo un malore, è deceduto due giorni dopo a casa.

Un uomo di 82 anni si trova in gravi condizioni all’ospedale Parini di Aosta, dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dopo essere stato investito da un’auto... Partecipa alla discussione

#Zaniolo ha mandato due ragazzini all’ospedale. Radiatelo a vita, che andasse al GF Vip ma mai più in un campo di calcio Partecipa alla discussione

In ospedale con 30 giorni di prognosi dopo essere stato rapinato di 5 euro - Un uomo, colpito violentemente al volto con un pugno da un rapinatore a due passi dalla stazione Termini. Leggi su romatoday.it

Un medico colpito con una spranga in un parcheggio dell’ospedale: prognosi di 30 giorni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

Infermiere aggredito in ospedale: ricoverato in prognosi riservata - Un infermiere è stato aggredito questa mattina all'interno del reparto di ... Leggi su msn.com