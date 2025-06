in ogni orologio raccontiamo colori e bellezze del nostro paese

In ogni orologio, si celano le meraviglie del nostro paese, tra colori e bellezze che raccontano storie uniche. Oro e natura sono le passioni di Marco Mantovani e Fulvio Locci, fondatori di Locman, l’eccellenza italiana nel settore orologiero. Dal cuore dell’Elba, nel 1986, nasce una storia di innovazione e amore per la vita e i dettagli, che ha conquistato anche i grandi gruppi svizzeri. E questa è solo l’inizio di un viaggio straordinario...

OROLOGI E NATURA sono le due grandi passioni di Marco Mantovani e di Fulvio Locci. Sono loro, infatti, i fondatori di questa casa degli orologi del tutto Made in Italy: Locman. "All’Elba, nel 1986 abbiamo fondato, con Fulvio Locci, la nostra societĂ , di servizi e design per l’orologeria", racconta Mantovani. Fin dagli albori, Locman fornisce consulenza ai grandi gruppi elvetici del settore. "E’ una storia di amore per la vita, per i colori, la natura e la sua perfezione, oltre che di una travolgente passione per l’orologeria", dice Mantovani. E proprio dalla bellezza e dalla perfezione della natura da cui è circondato, trae ispirazione per ideare, disegnare e produrre gli orologi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net